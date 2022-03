Portugal escapa no fim, vence Turquia e encara "zebra" Macedônia do Norte em busca de vaga no Catar

publicidade

Portugal segue vivo em busca de uma vaga na Copa do Mundo em 2022. Com sofrimento e alívio nos minutos finais, a seleção portuguesa superou a Turquia, por 3 a 1, no Estádio do Dragão, no Porto, e agora encara a Macedônia do Norte, que eliminou a Itália, para decidir quem irá ao Catar no final do ano.

Emoções não faltaram. Após um belo primeiro tempo e abrir 2 a 0, com gol do ex-Inter e naturalizado português Otávio e de Diogo Jota na primeira etapa, o time de Fernando Santos reduziu a marcha e viu os turcos gostarem da partida e se aproximarem no placar. O centroavante Burak Yilmaz descontou aos 19 minutos do segundo tempo e se lançou ao ataque para empatar.

Pressionando, a Turquia teve a chance aos 38 minutos. O atacante Ünal foi derrubado na área pelo zagueiro José Fonte. Depois de consulta no VAR, o árbitro assinalou a penalidade, que Yilmaz isolou. Mais desesperada que nunca, a seleção turca deixou espaços atrás e o volante Matheus Nunes marcou o terceiro gol luso, definindo o placar.

Agora, Portugal e Macedônia do Norte jogam na próxima terça-feira, às 16h30min, novamente no Estádio do Dragão.

Veja Também