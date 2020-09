Saravia e Kannemann são convocados para a seleção da Argentina

publicidade

O zagueiro Kannemann, do Grêmio, e o lateral direito Saravia, do Inter, integram uma lista preliminar da convocação do técnico Lional Scaloni para os primeiros jogos da Seleção da Argentina para as Eliminatórias da Copa do Mundo 2022. As partidas são contra o Equador, no dia 8 de outubro, em Buenos Aires, e no dia 13, contra a Bolívia, fora de casa.

A Associação de Futebol da Argentina não revelou quando a convocação definitiva ocorrerá, mas deve acontecer nos próximos dias. As datas dos jogos também poderão sofrer alterações para atender aos interesses das emissoras que transmitem a competição.

Caso apareça também na lista definitiva, Saravia irá desfalcar o Inter nos jogos contra Bragantino, dia 8, em São Paulo, e contra o Athletico-PR, no dia 11, no Beira-Rio. Já Kannemann ficará fora dos confrontos contra o Coritiba, dia 7, na Arena, e contra o Santos, em São Paulo, no dia 11.

• Confira a lista de convocados do exterior para a seleção da Argentina