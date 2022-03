Sem sustos, Portugal despacha Macedônia do Norte e vai à Copa do Mundo

publicidade

Sem dar chances para a "zebra", Portugal venceu a Macedônia do Norte por 2 a 0, na tarde desta terça-feira, no Estádio Dragão, pela repescagem das Eliminatórias da Europa com dois gols do meia Bruno Fernandes e cravou sua vaga na Copa do Mundo do Catar no final do ano. Jogando em casa, a seleção lusa controlou a partida e não deixou os visitantes, que eliminaram a Itália na repescagem, surpreenderem em nenhum momento dos noventa minutos.

Dentro de campo, apoiado por torcedores nas arquibancadas, a equipe de Fernando Santos abriu o placar aos 31 minutos. O meia Bruno Fernandes aproveitou erro defensivo, tabelou com Cristiano Ronaldo, recebeu pelo meio na entrada da área e finalizou forte, sem chances para o arqueiro adversário. Na segunda etapa, Diogo Jota cruzou e o camisa 11 novamente surgiu dentro da área, pegando de primeira e anotando o segundo tento aos 19 minutos.

Craque multipremiado, Cristiano Ronaldo, aos 37 anos, estará no Mundial. Existe expectativa de que essa possa ser a última Copa do craque. Em suas próprias palavras, "não há nada definido" em relação a isso. Em entrevista na véspera do duelo, o português reiterou que ele quem manda em sua carreira e no seu corpo.

