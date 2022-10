Servidores públicos do Catar terão jornada reduzida e teletrabalho durante a Copa

publicidade

Os servidores públicos do Catar terão sua jornada reduzida para o período entre as 7h e 11h e 80% de teletrabalho a partir do dia 1º de novembro até 19 de dezembro, para reduzir o risco de congestionamentos de trânsito com a chegada de espectadores para a Copa do Mundo de 2022, anunciou nesta quarta-feira o governo do emirado.

Os setores de segurança, saúde e educação, assim como as empresas privadas, não estão incluídos na medida, explicou no Twitter o porta-voz do serviço de comunicação do governo (GCO), Mohammed bin Nuwaymi Al Hajri. De 1 a 17 de novembro, as escolas públicas e particulares ficarão abertas entre 7h e 12h, fechando mais cedo do que o normal. A partir do dia 18, haverá férias escolares até 22 de dezembro.

A orla de Doha, onde serão instaladas as principais 'fan zones', será reservada para pedestres de 1 de novembro a 19 de dezembro. Normalmente congestionado, este eixo de circulação à beira-mar liga os principais bairros da capital.

O Catar espera mais de um milhão de visitantes durante a Copa do Mundo, que vai de 20 de novembro a 18 de dezembro.

