Uruguai, Argentina, Chile e Paraguai lançam candidatura para sediar Copa de 2030

Os governos e as federações de futebol de Uruguai, Argentina, Chile e Paraguai lançaram nesta terça-feira, em Buenos Aires, a candidatura conjunta oficial dos países para sediar a Copa do Mundo de 2030, ano do centenário da primeira edição do torneio.

"Estamos convencidos de que a Fifa tem a obrigação de honrar a memória daqueles que organizaram o primeiro Mundial", disse o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, em um ato no prédio da Associação do Futebol Argentino (AFA).

O Uruguai foi o anfitrião e campeão da primeira Copa do Mundo, realizada em 1930, com uma vitória por 4 a 2 na final sobre a Argentina, campeã da última edição do torneio, em 2022.

Os sul-americanos vão concorrer pela organização do Mundial de 2030 com a candidatura conjunta de Espanha e Portugal (com a Ucrânia como convidada); a de Arábia Saudita, Egito e Grécia; e a do Marrocos.

A próxima Copa do Mundo será realizada em 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá. O número de participantes vai aumentar de 32 para 48 na fase de grupos.