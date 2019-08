Corinthians vence o Goiás e entra na zona de Libertadores

publicidade

O Corinthians fez o dever de casa e venceu o Goiás por 2 a 0, na sua arena em Itaquera, em jogo adiado da sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Junior Urso e Boselli marcaram os gols do triunfo que levou o time para a zona de classificação à Copa Libertadores, em quinto lugar, com 23 pontos. O Goiás é o 12º, com 17. A equipe de Fábio Carille agora volta a campo no domingo, às 11h, quando enfrentará o Inter, no estádio Beira-Rio, pela 14ª rodada. No mesmo dia, mas às 19h, o Goiás vai receber o Vasco no Serra Dourada.

Preocupado com a sequência de jogos, Carille poupou Danilo Avelar, Sornoza e Vagner Love da partida. Entraram Carlos Augusto, Mateus Vital e Boselli. Os três foram mal e não aproveitaram a oportunidade. O Corinthians encurralou o Goiás nos 15 primeiros minutos, chegou a ficar com 82% de posse de bola e criou chances com Boselli e Clayson. Mas quem levou mais perigo foi o Goiás com Kayke, que acertou a trave de Cássio. O time anfitrião impunha o ritmo e também foi mais efetivo. Clayson tabelou pela direita com Gabriel e rolou para Junior Urso mandar para as redes: 1 a 0.

O Goiás reagiu e chegou a empatar com um belo gol de Michael. Ele cortou Gil e bateu cruzado. Mas recebeu em impedimento e o VAR anulou. Mas o Corinthians seguiu melhor e o árbitro de vídeo foi mais uma vez acionado, agora em lance no ataque do time paulista. Mateus Vital cabeceou e levou um chute na cabeça. O jogador deixou o campo sangrando. O árbitro entendeu que não houve nada.

Na etapa final, a partida esfriou um pouco. Carille tentou dar mais criatividade à equipe com a entrada de Jadson no lugar de Mateus Vital. Mas era o Goiás que chegava com perigo. Kayke acertou mais uma vez a trave de Cássio e a defesa do time paulista parecia atrapalhada. Michael, sempre em cima de Carlos Augusto, era quem mais incomodava o time.

O Corinthians passou a encontrar dificuldade para manter a bola no setor ofensivo. Em uma das raras oportunidades, Junior Urso avançou pela direita, tentou o cruzamento e a bola tocou na mão de Rafael Vaz. Pênalti, que Boselli cobrou e ampliou o placar para alívio dos torcedores. Nos acréscimos, Yago Felipe foi expulso por falta em Everaldo.