Correio do Povo faz série especial com podcasts sobre o Gauchão 2023

O Correio do Povo preparou uma série especial do podcast Direto ao Ponto sobre o Gauchão 2023. Os jornalistas Felipe Uhr e Lucas Mello conversaram com os dirigentes das 12 equipes da primeira divisão do futebol estadual e ouviu suas projeções para o Campeonato Gaúcho, que começa no dia 21 de janeiro.

Entre os temas abordados estão as expectativas de sucesso no torneio e as peculiaridades de cada um dos elencos. Os times que estarão no Gauchão são: Aimoré, Avenida, Brasil de Pelotas, Caxias, Esportivo, Grêmio, Internacional, Juventude, Novo Hamburgo, São José, São Luiz e Ypiranga.

No episódio de estreia, o Direto ao Ponto conversou com o presidente do Avenida, Jair Eich, para diagnosticar o retorno do clube à elite do futebol gaúcho.

Você pode ouvir os episódios já disponíveis nos principais tocadores de podcast ou nos links abaixo.

Confira os episódios já disponíveis

• Ouça: Avenida volta à elite do Estadual e planeja repetir feito de 2018

