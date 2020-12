Coutinho sofre lesão no joelho esquerdo e será operado

publicidade

O meia brasileiro Philippe Coutinho sofreu uma lesão no menisco externo do joelho esquerdo e será ser operado, anunciou nesta quarta-feira o Barcelona. "Os exames realizados mostraram que Philippe Coutinho tem uma lesão no menisco externo do joelho esquerdo. O tratamento da lesão vai exigir uma intervenção artroscópica que será efetuada nos próximos dias", anunciou o clube espanhol.

O jogador entrou em campo aos 66 minutos da partida com o Eibar, na terça-feira, pela 16ª rodada da Liga Espanhola, mas não conseguiu chegar ao fim do duelo, saindo mancando pouco antes do encerramento. Coutinho desfalcou recentemente o Barça por cerca de um mês, do final de outubro ao final de novembro, devido a uma lesão no tendão da coxa esquerda.

O Barcelona não especificou a data exata de sua operação, mas o tempo de afastamento do meia da Seleção Brasileira pode ser conhecido após sua artroscopia. Aos 28 anos, Coutinho retornou ao Barcelona no fim da temporada passada, após uma passagem de um ano pelo Bayern de Munique, e desde então disputou 14 jogos pela equipe espanhola em todas as competições, somando três gols e duas assistências.

Esta lesão representa um novo revés para o técnico Ronald Koeman e para o Barcelona, mergulhado numa crise esportiva e institucional.

