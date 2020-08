CR7 marca duas vezes, mas Lyon elimina Juventus nas oitavas da Liga dos Campeões

publicidade

Mesmo com a vitória de virada, com dois gols do atacante porrtuguês Cristiano Ronaldo, a Juventus foi eliminada em casa nas oitavas de final da Liga dos Campeões pelo Lyon que, mesmo com a derrota de 2 a 1, avança às quartas de final do torneio continental.

Os franceses foram à Turim com a vantagem obtida por terem vencido por 1 a 0 no primeiro encontro das oitavas, disputado na França. E no confronto desta sexta, Depay abriu o marcador para os visitantes e Cristiano Ronaldo fez para os italianos, que precisavam de uma vitória por dois gols de diferença para avançar às quartas da competição europeia.

Manchester City vence Real Madrid e também avança

O Manchester City passou às quartas de final da Liga dos Campeões, ao vencer em casa o Real Madrid por 2 a 1, nesta sexta-feira, no jogo de volta das oitavas da competição continental.

O time inglês, que repetiu o placar do primeiro confronto disputado na capital espanhola, saiu na frente no placar com um gol de Raheem Sterling. Karim Benzema empatou de cabeça para da equipe merengue, mas Gabriel Jesus fez o segundo do City, carimbando o passaporte dos donos da casa para próxima etapa do torneio europeu.

Na próxima fase, as duas equipes que avançaram nesta sexta se enfrentam. A partida, em jogo único, ocorre em Lisboa, sede da fase final da Liga dos Campeões da Europa. City e Lyon duelam no próximo sábado, 15, às 16h, no Estádio José Alvalade.