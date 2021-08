Cristiano Ronaldo assina contrato de dois anos com o Manchester United

publicidade

O português Cristiano Ronaldo assinou contrato com o Manchester United para retornar ao clube inglês procedente da Juventus de Turim, anunciou a equipe inglesa nesta terça-feira, por um valor que pode alcançar 27 milhões de dólares, segundo a imprensa britânica.

"O Manchester United tem o prazer de confirmar a assinatura por parte de Cristiano Ronaldo de um contrato de dois anos com a opção de prorrogação por mais um ano, sujeito à autorização internacional", afirmou o clube em um comunicado.

A transferência pode render o máximo de 23 milhões de euros para a "Juve", segundo a imprensa britânica. O português, de 36 anos, ganhou fama mundial durante os seis anos em que defendeu os "Red Devils", de 2003 a 2009, antes de ser contratado pelo Real Madrid.

Em sua primeira etapa no clube inglês, CR7 fez 118 gols em 292 partidas, conquistou a primeira de suas cinco Bolas de Ouro e a Liga dos Campeões, assim como três títulos da Premier League e uma FA Cup. "O Manchester United é um clube que sempre teve um lugar especial em meu coração, estou impressionado com todas as mensagens que recebi desde o anúncio de sexta-feira. Mal posso esperar para jogar em Old Trafford, em um estádio lotado, e ver todos os torcedores novamente", disse Ronaldo, segundo o comunicado do United.

"Estou ansioso para me juntar à equipe depois das partidas internacionais e espero que tenhamos uma temporada de muito sucesso pela frente", completou. "O retorno de de Ronaldo demonstra o apelo único deste clube e estou absolutamente encantado por ele regressar para a casa onde tudo começou", disse o treinador do United, Ole Gunnar Solskjaer, que jogou ao lado do português em sua passagem anterior pela Inglaterra.

CR7 deve estrear pela segunda vez pelos "Red Devils" em casa, contra o Newcastle em 11 de setembro.

