Cristiano Ronaldo festeja 100 jogos pela Juventus com dois gols e vitória sobre o Genoa

publicidade

O atacante português Cristiano Ronaldo, em sua partida de número 100 pela Juventus, marcou dois gols na vitória por 3 a 1 sobre o Genoa, pela 11ª rodada do Campeonato Italiano.

Jogando fora de casa, a Juve abriu o placar através do argentino Paulo Dybala (57), com um forte chute de perna esquerda.

Os anfitriões empataram com o volante Stefano Sturaro (61), após erro de saída de bola da "Velha Senhora".

Mas Cristiano Ronaldo decretou a vitória para o time de Turim em duas cobranças de pênalti (77 e 89), chegando a 79 gols pelo clube no qual chegou em 2018.

Com este resultado, a Juventus chega aos 23 pontos, no 4º lugar, enquanto o Genoa segue na penúltima posição (19º), com 6 pontos.

Mais cedo, a Roma (6º, 21 pontos) goleou o Bologna (12º) por 5 a 1, placar que o time da capital não alcançava há 30 anos. Os gols foram de Andrea Poli (contra, aos 5), Edin Dzeko, que se tornou o terceiro maior artilheiro da história do time com 111 gols (10), Lorenzo Pellegrini (15), o francês Jordan Verretout (35) e armênio Henrikh Mkhitaryan (44).

No recém-renomeado estádio Diego Armando Maradona, o Napoli (3º) derrotou a Sampdoria (13º) por 2 a 1. Os visitantes abriram o placar com tcheco Jakub Jankto (20), enquanto o mexicano Hirving Lozano (53) e Andrea Petagnia (68) viraram para o clube da cidade de Nápoles.

Após se classificar pela segunda vez consecutiva para as oitavas de final da Liga dos Campeões, a Atalanta bateu a Fiorentina por 3 a 0.

E na partida que abriu a série de jogos deste domingo, a Inter de Milão, atuando fora de casa, derrotou o Cagliari (11º) por 3 a 1. Os anfitriões abriram o marcador através de Riccardo Sottil (42), enquanto Nicolò Barella (77), Danilo D'Ambrosio (84) e Romelu Lukaku (90 + 4) garantiram a vitória de virada para os milaneses, que estão na vice-liderança do campeonato com 24 pontos.

Veja Também