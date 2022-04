Cristiano Ronaldo lamenta morte de filho no parto

publicidade

Em um post nas redes sociais, o jogador Cristiano Ronaldo lamentou a morte de um dos filhos nesta segunda-feira. A criança, um menino, não sobreviveu ao parto de gêmeos. Por outro lado, conforme a publicação, a menina passa bem.

“É com a mais profunda tristeza que comunicamos o falecimento do nosso bebê. É a maior dor que quaisquer pais podem sentir”, disse o atacante do Manchester United, da Inglaterra.

No texto, CR7 agradece aos médicos que auxiliaram no procedimento da esposa, Georgina Rodríguez, e completa afirmando que o nascimento da filha “nos da forças para viver este momento com alguma esperança e felicidade”.

“Estamos devastados e pedimos privacidade neste momento tão difícil. Nosso menino, és o nosso anjo. Vamos amar-te para sempre", completa o post.