Cristiano Ronaldo se despede da torcida da Juventus: "Escrevemos uma bonita história"

publicidade

O atacante português Cristiano Ronaldo, que foi anunciado nesta sexta-feira como reforço do Manchester United, utilizou as redes sociais para mandar uma mensagem de despedida para os torcedores da Juventus, clube que defendeu por três temporadas e conquistou dois títulos do Campeonato Italiano, um da Copa da Itália e um da Supercopa da Itália.

"Hoje (sexta-feira) deixo um clube fantástico, o maior da Itália, certamente um dos maiores da Europa. Dei meu coração e minha alma pela Juventus e sempre amarei a cidade de Turim. Os torcedores 'bianconeri' (branco e preto) sempre me respeitaram e tentei retribuir lutando por eles a cada jogo, a cada temporada e a cada competição", escreveu Cristiano Ronaldo em uma postagem na sua conta no Instagram.

"No fim, podemos olhar para trás e ver que conseguimos coisas grandes. Não tudo o que desejávamos, mas, apesar disso, escrevemos uma história muito bonita juntos", completou o craque.

Ao todo, Cristiano Ronaldo disputou 134 jogos com a equipe de Turim e marcou 101 gols, inclusive tendo sido o artilheiro da edição passada do Campeonato Italiano.

O atacante português retorna para onde começou a construir a sua trajetória de sucesso internacional. Foi pelo Manchester United, na temporada 2007-2008, que ele conquistou pela primeira vez o título da Liga dos Campeões da Europa e o prêmio de melhor jogador do mundo pela Fifa. Saiu em 2009, quando se transferiu ao Real Madrid, onde jogou até 2018.

Veja Também