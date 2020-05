Cristiano Ronaldo volta ao centro de treinamento da Juventus após dois meses

publicidade

O astro português Cristiano Ronaldo compareceu nesta terça-feira ao centro de treinamento da Juventus, em Turim, após uma ausência de quase dois meses devido à pandemia do coronavírus. O jogador de 35 anos compareceu ao CT do clube italiano para ser submetido a uma bateria de testes médicos e físicos, antes de se unir aos companheiros para treinar, de acordo com a imprensa italiana.

Os jogadores da Juventus retornaram aos treinamentos individualizados em 4 de maio, dia em que Cristiano voltou a Turim após passar quase dois meses confinado na Ilha da Madeira, em Portugal. Cristiano passou as últimas duas semanas confinado em sua mansão em Turim.

O português defendeu pela última vez a Juventus na vitória por 2 a 0 sobre a Inter de Milão, pelo Campeonato Italiano em 8 de março, antes da temporada ser suspensa devido à pandemia do coronavírus, que causou a morte de cerca de 32 mil pessoas na Itália. A Juventus lidera o Campeonato Italiano e busca um nono título consecutivo.

Cristiano Ronaldo é o primeiro jogador estrangeiro da Juventus que deixou a Itália durante o confinamento a voltar aos treinos. A Federação Italiana de Futebol (FIGC) anunciou na segunda-feira que todas as suas competições, incluindo a Serie A (1ª divisão), permanecerão suspensas até 14 de junho.

Pressionada pela Serie A para permitir a volta da competição em meados de junho, A FIGC afirmou que continuará seguindo as recomendações das autoridades italianas. O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, declarou no sábado que precisa de "mais garantias" antes de dar o aval ao retorno do futebol profissional.

Uma reunião nos próximos dias está prevista entre Conte e os dirigentes do futebol italiano. O comitê técnico e científico do governo italiano decidirá nos próximos dias se aceita os novos protocolos sanitários propostos para o retorno dos treinos coletivos e da competição.