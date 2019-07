Cruzeiro goleia o Atlético-MG no clássico e fica perto da semifinal da Copa do Brasil

publicidade

A crise vivida fora do campo não atrapalhou o Cruzeiro. Mesmo com salários atrasados, os atuais bicampeões da Copa do Brasil levaram a melhor no clássico sobre o Atlético-MG, ao vencer os rivais pelo placar de 3 a 0, na noite desta quinta-feira, no Mineirão, no último jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

O resultado deixou o time do técnico Mano Menezes muito perto da semifinal da competição. Para reverter o resultado, o Atlético-MG precisará de uma vitória por quatro gols de diferença para ficar com a vaga no tempo normal. Em caso de vitória por três gols em favor do Galo, jogo irá para os pênaltis. Não há gol qualificado como critério de desempate.

Desde o início do confronto, o Cruzeiro dominou amplamente o Atlético-MG, que não teve capacidade de reação diante da superioridade do rival. Logo aos 12 minutos, Pedro Rocha marcou belo gol para abrir o placar. Ainda na etapa inicial, o próprio Pedro Rocha fez grande jogada e serviu Thiago Neves para marcar o segundo.

Na etapa final, o Cruzeiro consolidou a goleada. Aos 9 minutos do segundo tempo, após saída errada da defesa do Atlético-MG, Robinho precisou finalizar duas vezes para marcar o gol que fechou o placar em 3 a 0 e encaminhou a vaga do Cruzeiro para a próxima fase da competição.

Agora, as duas equipes voltam a campo na próxima quarta-feira, às 19h15min, no Horto, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, no fim de semana, o Cruzeiro recebe o Botafogo e o Atlético-MG enfrenta a Chapecoense.