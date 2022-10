Cruzeiro trem três expulsos e perde do Guarani na Série B

publicidade

Campeão e com vaga garantida na Série A de 2023, o Cruzeiro chegou ao quarto jogo sem vitória na noite desta terça-feira, ao perder para o Guarani, por 1 a 0, no Mineirão, em Belo Horizonte, na abertura da 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Machado, Daniel Júnior e Edu foram expulsos pelo time mineiro durante a partida.

Dos quatro jogos, são três derrotas consecutivas e um empate. Retrospecto negativo e nada comum para o Cruzeiro, líder absoluto com 72 pontos. Já o Guarani, por sua vez, venceu pela segunda vez consecutiva e assumiu o décimo lugar, com 47 pontos, livre de qualquer risco de rebaixamento. Foi a primeira derrota dos mineiros como mandante na Série B - vinham de 14 vitórias e três empates.

O Cruzeiro teve um primeiro tempo completamente atípico e acabou pressionado pelos paulistas. O Guarani criou mais chances de gol, finalizando 12 vezes na meta de Rafael Cabral. Já os mineiros, com dois expulsos, tiveram dificuldades e chegaram apenas duas vezes ao ataque.

Numa das poucas oportunidades do Cruzeiro, aos 29 minutos, Jajá recebeu pelo lado esquerdo, invadiu a área e finalizou rasteiro nas mãos do goleiro. Mas o Guarani soube se defender e teve tranquilidade com a bola nos pés, tendo como destaque o volante Richard Ríos, com três chutes perigosos.

A partir dos 33 minutos, o Cruzeiro perdeu a cabeça dentro de campo. Daniel Júnior reclamou de falta na lateral do campo, xingou o árbitro e recebeu o cartão vermelho direto. O que já era ruim ficou ainda pior aos 36, quando Machado recebeu o segundo amarelo no jogo.

Mesmo com dois homens a menos, o Cruzeiro procurou ficar com a bola e quase abriu o placar aos 49 minutos. Jajá invadiu a área e finalizou cruzado pela linha de fundo, muito próximo da trave de Maurício Kozlinski.

No segundo tempo, o Guarani manteve a postura com boas trocas de passes e abriu o marcador. Aos 10, Yago tocou para Isaque, que apareceu nas costas da marcação e finalizou por cima do goleiro Rafael Cabral. Após o gol houve confusão entre os bancos de reservas e Edu, substituído, foi expulso pela arbitragem.

O gol do Guarani pressionou ainda mais o Cruzeiro. Mesmo com dois homens a menos, o líder foi corajoso e atacou pelo empate, que quase veio aos 34 minutos, com Bruno Rodrigues finalizando para boa defesa de Maurício Kozlinski. Contudo, o Guarani segurou a vantagem até o final e quebrou a invencibilidade dos mineiros no Mineirão.

O Cruzeiro volta a campo na quinta-feira, dia 27, para enfrentar o Novorizontino, às 19 horas, no Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. Já o Guarani, na sexta-feira, dia 28, visitará o Bahia, às 19 horas, na Fonte Nova, em Salvador.