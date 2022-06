Cruzeiro vence o Operário e dispara na liderança da Série B

publicidade

O Cruzeiro segue disparando na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta sexta-feira, fez mais uma vítima: bateu o Operário por 2 a 1, no Germano Kruger, em Ponta Grossa, e ampliou ainda mais já sólida vantagem na ponta.

Os gols saíram no segundo tempo, um na sequência do outro. Aos 8, Leonardo Pais abriu o placar para o Cabuloso. Um minuto depois, Silvinho empatou para o Operário. A igualdade não permaneceu por muito tempo: aos 12, o artilheiro Jajá recolocou os visitantes em vantagem e definiu o placar do confronto.

Com o resultado, o Cruzeiro abre 7 pontos de vantagem para o vice-líder Sport, chegando a 25 de 30 disputados. A vantagem para o primeiro fora do G-4, o Grêmio, em 5°, é ainda mais significativa: são 11 pontos de frente. Já o Operário segue em 7°, com 12, e pode perder posições com a sequência da rodada.

Na próxima rodada, a 11ª, o Cruzeiro recebe o CRB, no Mineirão, na quarta-feira, 8, às 19h. Já o Operário abre a rodada dois dias antes, na segunda-feira, quando visita o lanterna Guarani, às 20h, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.