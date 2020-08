CSA acerta retorno de Argel Fucks para o lugar de Eduardo Baptista

publicidade

A diretoria do CSA agiu rápido e acertou o retorno de Argel Fucks para o lugar de Eduardo Baptista, demitido na noite do domingo, após a derrota para o CRB, por 2 a 0, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

O treinador de 45 anos embarcou para Maceió nesta segunda-feira, quando acertou os últimos detalhes para ser oficializado pela diretoria. Essa será a segunda passagem de Argel pelo CSA. A primeira foi ano passado, quando chegou em agosto e recuperou o time no Campeonato Brasileiro, mas acabou se transferindo para o Ceará quando faltavam três rodadas para o fim da competição.

No final das contas, o CSA foi rebaixado para a Série B e o Ceará conseguiu se manter na elite. Após deixar o time cearense no início de fevereiro deste ano, o treinador declarou ter se arrependido da troca.

O ex-treinador de Internacional, Figueirense, Guarani e Coritiba, entre outros, deve fazer sua estreia nesta quarta-feira, contra o América-MG, às 16h30, em Belo Horizonte, pela sétima rodada da Série B.

O CSA vem de três derrotas seguidas e está na beira da zona de rebaixamento, com três pontos em quatro jogos. O time, porém, teve duas partidas adiadas por conta de um surto do novo coronavírus no elenco, que acabou contaminando 21 jogadores e também o ex-técnico Eduardo Baptista.