CSA vence primeira no Brasileiro e volta a ultrapassar Grêmio

O CSA enfim desencantou no Campeonato Brasileiro. Na noite desta segunda-feira, no encerramento da sexta rodada, o time alagoano derrotou o Goiás pelo placar de 1 a 0, no estádio Rei Pelé, em Maceió, e comemorou a sua primeira vitória na competição. O único gol do duelo foi marcado pelo meia Maranhão.

O jogo aconteceu em uma noite especial para a arbitragem. Após um hiato de 14 anos, uma mulher apitou uma partida oficial de Campeonato Brasileiro. A responsável por conduzir o duelo foi Edina Alves Batista, que atuou de forma tranquila e muito precisa, tendo anulado corretamente um gol da equipe da casa, marcado por Patrick Fabiano. Ela estará no Mundial Feminino, que começa no próximo mês, na França.

Apesar da vitória, o CSA não deixou a zona de rebaixamento. O time alagoano soma seis pontos, na 18ª posição. O Goiás, por sua vez, acabou caindo para o décimo lugar, com nove pontos. No confronto desta segunda-feira, Jordi foi o principal nome do CSA no primeiro tempo. O goleiro foi logo fazendo grande defesa aos cinco minutos. Ele saiu nos pés de Kayke e ficou com a bola. Na sequência, praticou um novo "milagre", desta vez na tentativa de Barcia. Um tiro à queima-roupa do atacante, defendido com os pés.

A equipe esmeraldina continuou criando uma chance atrás da outra. Em cruzamento de Kayke, Carlinhos afastou o perigo com o peito. Michael estava em posição para marcar. A resposta veio com o próprio lateral. Ele arriscou um chute cruzado, que acabou atravessando toda a área. Na segunda tentativa, parou em Tadeu. Antes do fim da etapa inicial, Leandro Barcia recebeu de Kayke e voltou a ficar cara a cara com Jordi. O atacante chutou, mas o goleiro fez mais uma grande defesa para assegurar o 0 a 0 no marcador. Apesar de ter mais posse de bola, o CSA não conseguiu se encaixar e ficou refém das jogadas pela lateral esquerda.

O time alagoano voltou bem melhor no segundo tempo e foi com tudo para cima do Goiás. Aos cinco minutos, Patrick Fabiano chegou a marcar, mas Edina Alves Batista assinalou impedimento e anulou corretamente o lance. O jogo continuou com o CSA pressionando.

A tática acabou dando resultado aos 16 minutos. Patrick Fabiano deixou Maranhão de frente para Tadeu. O meia tirou do goleiro para abrir o marcador no Rei Pelé. A resposta veio com Bacia, que mais uma vez parou em Jordi.

Nos minutos finais, o CSA tomou conta do jogo e não deixou a vitória sair de suas mãos. O time alagoano ainda por pouco não fez o segundo. Patrick Fabiano aproveitou um erro da defesa do Goiás e chutou à queima-roupa para defesa de Tadeu, que voltou a brilhar ao pegar um chute de Carlinhos. No entanto, não impediu a derrota.

a próxima rodada, o CSA enfrenta o Atlético-MG no domingo, às 19h, no Independência, em Belo Horizonte. Já o Goiás ainda espera pela marcação da data do seu jogo pela sétima rodada contra o Corinthians, inicialmente agendado para sábado, mas que foi adiado porque o time alvinegro jogará nesta quinta-feira pela Copa Sul-Americana e depois na terça pela Copa do Brasil.

Galhardo brilha, e Ceará bate o Avaí em Florianópolis

No outro jogo da segunda-feira, Avaí e Ceará se enfrentaram na Ressacada, em Florianópolis. Os catarinenses até saíram na frente, com gol marcado por Brenner, ex-Inter. A partida teve, ainda, a volta de Douglas, ex-Grêmio, aos gramados. Mas a noite foi de Thiago Galhardo. Marcou dois gols e, de virada, assegurou o triunfo dos visitantes pelo placar de 2 a 1.