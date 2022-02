Dênis Abrahão lamenta ocorrência contra ônibus do Grêmio: "Duas pedras enormes"

publicidade

O vice de futebol do Grêmio, Dênis Abahão, lamentou a ocorrência contra o ônibus do Grêmio, mais cedo, na chegada da delegação ao Beira-Rio. O veículo foi alvo de pedradas, e o volante Villasanti chegou a desmaiar. Ele foi encaminhado ao hospital Moinhos de Vento para atendimento.

O vice de futebol do Grêmio condenou os responsáveis, classificando-os como "meia dúzia de bandidos". Ele afirmou, ainda, que a delegação se assustou com os objetos arremessados. "Minha preocupação agora é com meus jogadores. Foram duas pedras enormes. Temos que acabar com isso no futebol gaúcho", lamentou.

Dênis Abrahão afirmou que não foi apenas Villasanti quem ficou ferido. O meia Campaz teria ficado tonto, e outros atletas foram atingidos com estilhaços da janela quebrada.

O Grêmio já confirmou que não irá disputar a partida. A delegação do clube já iniciou o deslocamento e está retornado para a Arena. O ônibus deve deixar o Beira-Rio em instantes.

O Tricolor confirmou à Federação Gaúcha de Futebol que não entrará em campo. Ainda no Beira-Rio, o vice de futebol do clube confirmou que deverá haver uma reunião com o presidente Romildo Bolzan Jr. e o presidente da Federação Gaúcha para tratar das questões burocráticas.