D’Alessandro e Renato Portaluppi podem bater recordes em 2020

publicidade

O ano de 2020 pode especial para Renato Portaluppi e Andrés Nicolas D’Alessandro. Ídolos na Dupla Gre-Nal, ambos vivem a expectativa de bater recordes de atuações. Enquanto o treinador está em vias de chegar ao topo da lista de técnico que mais comandou o Grêmio, o meia colorado pode se tornar o segundo jogador que mais atuou com a camisa do Inter.

Analisando os últimos anos, a meta é mais palatável ao treinador do Grêmio, que tem mais chances de ultrapassar o histórico Oswaldo Rolla, que comandou a equipe gremista em 378 oportunidades entre os anos de 1955 e 1961, além de encerrar a carreira no clube em 1976. Já o desafio para o meia é superar as condições físicas – D'Alessandro completa 39 anos no dia 15 de abril, na próxima temporada.

O foco do argentino, que nos últimos anos têm feito trabalhos especiais para conseguir disputar a maioria dos jogos, é alcançar a segunda colocação, que hoje é do zagueiro de General Câmara, Bibiano. O primeiro lugar é praticamente inalcançável: Valdomiro soma 803 participações com a camisa vermelha.

Bibiano atuou entre 1965 e 1975 no Inter e esteve em campo 523 vezes. Com 474, D’Alessandro precisará de mais 50 jogos na temporada para ultrapassá-lo. O número não foi alcançado neste ano e em 2018. Em 2019, foram, enquanto na temporada anterior 37 jogos. A última vez que ele superou os 50 jogos em um ano foi em 2017, quando esteve em campo em 52 oportunidades, segundo números do site O Gol. Em 2019, o Colorado disputou 73 partidas. No ano anterior foram 57 e, no retrasado, 67.

Renato pode ser o técnico com mais participações no Grêmio

Se permanecer mais uma temporada inteira no Grêmio, Renato Portaluppi certamente se tornará o técnico com mais participações na beira do gramado da história do Tricolor. Ele precisa de 44 jogos para superar Oswaldo Rolla, o “Foguinho”, que tem 378 vezes comandando a equipe gremista.

Atualmente, o técnico tricampeão da América é o terceiro da lista, com 334 partidas, o mesmo número de Telêmaco Frazão de Lima, o primeiro treinador a ocupar o cargo no clube. O segundo é Felipão, que tem 371, segundo os dados divulgados pelo Grêmio.

Em 2019, o Tricolor disputou 73 partidas, mesmo número do ano anterior. Em 2017, ano do terceiro título da Libertadores, foram 79.

• Jogadores que mais atuaram no Inter

1 - Valdomiro - 803 jogos

2 - Bibiano - 523

3 - D'Alessandro - 474

• Técnicos que mais comandaram o Grêmio

1 - Oswaldo Rolla, o “Foguinho” - 378 jogos

2 – Felipão – 371

3 – Renato Portaluppi e Telêmaco Frazão de Lima – 334