De Rossi chega à Argentina para se juntar ao Boca Juniors

O jogador italiano Daniele De Rossi, ex-Roma e campeão do mundo na Copa da Alemanha em 2006, chegou na madrugada desta quinta-feira a Buenos Aires para se juntar ao Boca Juniors que vai apresentá-lo na sexta-feira com muita festa.

O volante de 36 anos foi recebido no aeroporto internacional de Ezeiza por torcedores do Boca em uma chegada tumultuada que mostrou bem a euforia que sua contratação provocou.

De Rossi, que chega ao Boca após uma trajetória de 18 anos na Roma, não deu declarações mas se mostrou à vontade e tirou fotos com os torcedores que o receberam com cantos que costumam ser ouvidos nas arquibancadas. O jogador passa por exames médicos nesta quinta antes de assinar seu contrato com o Boca, e se reúne pela primeira vez com o restante do elenco “xeneize”.

“Ele vai nos trazer experiência e hierarquia”, disse entusiasmado o técnico do Boca Juniors, Gustavo Alfaro. De Rossi chega para realizar um desejo pessoal de jogar com a camisa azul e amarela na Bombonera após fazer um acordo de se transferir com o diretor do clube argentino, Nicolás Burdisso, ex-companheiro do jogador italiano na Roma.

¡Ya está en La Boca! pic.twitter.com/h2G3PPrRBi — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) July 25, 2019

O italiano se junta a outros estrangeiros no elenco do Boca: os colombianos Frank Fabra, Sebastián Villa e Jorman Campuzano, o paraguaio Junior Alonso e o venezuelano Jan Carlos Hurtado. Já o volante uruguaio Nahitan Nandez deixará o clube em breve para se transferir ao Cagliari da Itália.