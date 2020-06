De saída do PSG, Cavani e Thiago Silva buscam seguir na Europa para jogar Copa

publicidade

Dois dos principais jogadores do Paris Saint-Germain, o atacante uruguaio Edinson Cavani e o zagueiro brasileiro Thiago Silva não permanecerão no clube francês para a próxima temporada europeia. Eles estão com contrato próximo do fim, e o diretor Leonardo já admitiu que a era da dupla no PSG se encerrará. Ambos buscam permanecer no Velho Continente porque têm o desejo de manter o nível competitivo até a disputa da Copa do Mundo de 2022, no Catar.

O contrato deles se encerraria ao final de junho. No entanto, em razão da paralisação no futebol causada pela pandemia do coronavírus, os jogadores renovaram até agosto para a disputa da Liga dos Campeões da Europa. O esporte na França foi interrompido no começo de março, e a liga declarou o PSG campeão nacional mesmo só tendo sido jogadas 28 rodadas, dez a menos do que o total do Campeonato Francês.

Tanto Cavani quanto Thiago Silva tiveram a situação monitorada por clubes brasileiros. O entrave no momento é o alto salário e o desejo da dupla de continuar na Europa. O São Paulo surgiu como possível interessado no atacante uruguaio de 33 anos, que é amigo de Lugano, ex-zagueiro e atualmente dirigente do clube tricolor.

Lugano, porém, descartou a contratação neste momento e brincou com a situação. "Se fizer uma vaquinha entre todos os clubes brasileiros, mais Boca Juniors e River Plate, não conseguimos trazê-lo. Infelizmente. Claro que tem o papo de amigo, estamos sempre perto dele, para saber se um dia tem vontade de voltar para a América do Sul", disse Lugano, ao canal SporTV.

Já no caso de Thiago Silva, foi o próprio jogador de 35 anos que descartou retornar ao Brasil. Ele é acompanhado de perto pelo Fluminense, seu clube formador. Apesar de já ter externado o desejo de voltar a defender o time carioca no futuro, o zagueiro acredita que a melhor opção no momento é continuar no Velho Continente.

"Todo mundo sabe do carinho que tenho pelo Fluminense, mas ainda tenho objetivos na Europa a serem cumpridos. Espero que eu possa cumpri-los o mais rápido possível", afirmou Thiago Silva, em uma live no Instagram.

De acordo com a imprensa europeia, o provável destino de Cavani é o Atlético de Madrid. A conversa entre o atacante e o clube espanhol teve início ainda na última janela de transferência, mas o PSG não liberou o jogador a seis meses do fim do contrato. Os franceses exigiram receber 20 milhões de euros, quantia que o Atlético de Madrid não estava disposto a pagar. Agora, como estará livre no mercado, a tendência é de que Cavani acerte com o clube espanhol.

Em relação a Thiago Silva, surgem diversos clubes interessados em contar com o zagueiro brasileiro a partir da próxima temporada. Recentemente, a imprensa francesa noticiou que o Lyon pode fazer uma oferta salarial ao jogador. Além disso, o técnico do Napoli, Gennaro Gattuso, já chegou a dizer que gostaria de contar com o brasileiro em seu elenco.

Saída de ídolos alivia folha salarial

Após rechear o elenco com estrelas e gastar cerca de 400 milhões de euros para contratar Neymar e Mbappé, o PSG busca reduzir a folha salarial. Segundo a imprensa europeia, Thiago Silva recebe 1,5 milhão de euros por mês, pouco a mais do que os vencimentos de Cavani. Seriam cerca de 3 milhões de euros a menos de redução mensal na folha de pagamento do clube francês.

"Foi uma decisão muito difícil de tomar. São jogadores que marcaram a história do clube. Sempre nos perguntamos se devíamos continuar por um longo caminho ou se não valia a pena. As histórias foram muito bonitas, mas, sim, estão chegando ao fim", afirmou o diretor esportivo do PSG, Leonardo, em entrevista ao "Le Journal du Dimanche", da França. "Tivemos que tomar uma decisão lógica, até economicamente ou em relação à geração que está por vir. Nunca há um momento perfeito", acrescentou o dirigente.

Thiago Silva chegou ao PSG em 2012, contratado do Milan, da Itália, e é atualmente o capitão da equipe. O zagueiro conquistou ao todo 21 títulos: sete do Campeonato Francês, cinco da Supercopa da França, mais cinco da Copa da Liga Francesa, além de quatro da Copa da França. Cavani, por sua vez, chegou na temporada seguinte e conquistou 19 títulos. O uruguaio também é titular absoluto da equipe e um dos líderes do elenco.