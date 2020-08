De virada, Juventude vence o CRB no Alfredo Jaconi

publicidade

O Juventude estreou com uma vitória, de virada, por 2 a 1 contra o CRB na Série B do Brasileirão. A partida ocorreu neste sábado no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, na Serra gaúcha.

O time gaúcho levou um susto logo a dois minutos de partida, quando Léo Gamalho abriu o placar para os visitantes. O empate saiu apenas aos 35, com Renato Cajá, com um chute forte de fora da área que desviou na zaga antes de entrar.

A virada veio na segunda etapa. Aos 12, Breno recebeu passe de Cajá e bateu cruzado para estufar as redes do CRB. A próxima partida do Juventude será na próxima terça, às 19h15min, contra o Sampaio Correa, no Maranhão.