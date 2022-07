Dembélé assina contrato com o Barcelona até 2024

publicidade

O atacante francês Ousmane Dembélé continuará no Barcelona por mais duas temporadas, informou nesta quinta-feira o clube. "O Barcelona e Ousmane Dembélé chegaram a um acordo para que o jogador assine contrato até 30 de junho de 2024", afirmou o clube catalão em comunicado.

O jogador assinou seu novo contrato nesta quinta-feira diante no centro de treinamento do clube. "Ficar no Barça sempre foi minha primeira opção", afirmou Dembélé. "Estou muito feliz, o Barcelona é, desde pequeno, o clube dos meus sonhos. Estou ansioso pelo início da temporada para dar tudo", acrescentou.

O francês já tinha começado a treinar nesta semana com seus companheiros, apesar de seu novo contrato ainda não ter sido anunciado oficialmente, e está pronto para acompanhar a equipe na excursão de pré-temporada nos Estados Unidos. O Barcelona não revelou os termos econômicos do novo vínculo, mas segundo a imprensa local, o jogador aceitou uma redução salarial.

De acordo com o jornal Mundo Deportivo, Dembélé aceitou um salário 40% menor para continuar vestindo a camisa do Barça. Em troca, segundo o jornal Sport, o clube teria concordado com um contrato de curta duração.

O francês chegou ao Barcelona em agosto de 2017 como a contratação mais cara da história do clube (140 milhões de euros), após a saída de Neymar para o Paris Saint-Germain. Após quatro anos convivendo com lesões e de alguns pontos de indisciplina, ele viveu seu melhor momento no clube na temporada passada, na qual foi o líder de assistências do time no Campeonato Espanhol.