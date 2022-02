Departamento jurídico confirma que Grêmio não irá jogar o clássico Gre-Nal

publicidade

O departamento jurídico do Grêmio confirmou que o Tricolor não irá entrar em campo para o clássico Gre-Nal 435, que estava marcado para o Beira-Rio, neste sábado, às 19h. Mais cedo, na chegada da delegação ao estádio, o ônibus do clube foi apedrejado por torcedores do Inter. O volante Villasanti foi atingido, ficou ferido e chegou a desmaiar.

A informação foi confirmada pelo departamento jurídico do clube para a Rádio Guaíba. O presidente Romildo Bolzan Jr já havia dado declaração no mesmo sentido. A Federação Gaúcha de Futebol também já foi informada da decisão.

Na avaliação da direção, não há clima para a realização da partida. Villasanti, ferido com a pedrada, foi encaminhado ao hospital Moinhos de Vento, para atendimento.

De acordo com o coronel Nunes, responsável pelo comando da Brigada Militar em Porto Alegre, até o momento, ninguém foi preso. A informação foi confirmada na Rádio Guaíba.

A delegação, inclusive, já começou a deixar o estádio Beira-Rio. A torcida do Inter também já deixa o estádio, e a polícia agora trabalha para retirar os torcedores visitantes.