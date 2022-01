Diego Costa rescinde contrato com Atlético-MG

publicidade

O atacante brasileiro e naturalizado espanhol Diego Costa, de 33 anos, encerrou seu vínculo com o Atlético-MG e está livre para assinar com outro clube, anunciaram ambas as partes no fim de semana.

"Hoje, oficialmente, me despeço do Atlético. Gostaria de agradecer a toda Massa Atleticana por todo apoio e carinho que recebi do primeiro até o último dia", publicou o jogador em seu perfil no Instagram na noite de domingo.

O atacante assinou com o clube de Belo Horizonte em agosto do ano passado e seu contrato vigoraria até dezembro de 2022. Antes do Galo, Diego Costa nunca tinha jogado como profissional no Brasil, pois deixou o país quando ainda era adolescente rumo à Europa, onde desenvolveu uma carreira de sucesso, com passagens por clubes como Atlético de Madri (Espanha) e Chelsea (Inglaterra), e também a seleção espanhola.

Veja Também

"Muito obrigado por terem feito parte do meu sonho de criança em jogar no futebol Brasileiro e conquistar títulos", acrescentou o atacante em sua mensagem no Instagram, acompanhado de uma foto sua levantando a taça do Brasileirão 2021, que o alvinegro de Minas Gerais voltou a conquistar após um jejum de 50 anos.

Além do título nacional no campeonato de pontos corridos, Diego Costa também participou da conquista da Copa do Brasil, após bater seu "xará" Athlético-PR na decisão.

"O atacante acertou a sua rescisão de contrato e se despede do Galo. Diego atuou em 19 jogos, marcou 5 gols e serviu duas assistências [...] Boa sorte na sequência da carreira, Diego!", escreveu o clube de Belo Horizonte no Twitter.

O novo destino do atacante ainda não está claro, mas alguns veículos de imprensa brasileiros apontam que o Corinthians estaria interessado em contratá-lo.

Em seus cinco meses com a camisa alvinegra, Diego Costa sofreu com problemas físicos e seu desempenho acabou sendo eclipsado pela atuação de Hulk, outro atacante que retornou ao futebol brasileiro após brilhar na Europa e se tornou ídolo da massa atleticana ao terminar o Brasileirão de 2021 como artilheiro.

Originário do estado de Sergipe, Diego Costa se mudou para a Europa aos 17 anos para jogar em Portugal. Depois, seguiu para a Espanha, onde foi bicampeão espanhol com o Atlético de Madrid, nas temporadas 2013-2014 e 2020-2021. Em 2014 e 2018, disputou as Copas do Mundo do Brasil e da Rússia vestindo as cores da 'Fúria' espanhola.