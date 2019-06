Digi+ é o patrocinador máster do Fortaleza em 2019

publicidade

O banco Digi+ e o Fortaleza oficializaram o acordo para a instituição financeira ser a patrocinadora máster do clube em 2019. A parceria entre banco e clube foi selada pelos interesses em comuns em inovação, tecnologia e busca de novos horizontes de negócios. Os objetivos próximos proporcionaram o lançamento desse modelo de patrocínio inovador, rentável para ambos os lados e para torcedores e público em geral, já que uma conta 100% digital e completa, a Digi+, com diversos produtos e serviços financeiros que podem ser acessados a qualquer momento, é oferecida a todos. Aliás, um dos fortes conceitos que a Conta DIGI+ carrega consigo é a acessibilidade a todos, pela facilidade no processo de abertura e a inexistência de burocracias e papeladas.

“Foi fundamental fechar uma parceria com uma empresa inovadora que já investe no futebol, que vê no Fortaleza um potencial enorme de expansão da sua marca, e a certeza de que nosso torcedor vai conhecer a plataforma da Digi+ e aderir ao banco que acredita no tricolor”, destaca o presidente Marcelo Paz. “O torcedor pode esperar um parceiro engajado, que quer ver o clube crescer, chegar perto da torcida, que ela possa usar da melhor forma seus produtos e serviços gerando uma receita adicional ao clube, já que parte da remuneração desse contrato vem de performance”, acrescenta Paz.

Como funciona a conta?

A conta é uma plataforma 100% digital, disponível para iOS e Android. A partir da instalação do aplicativo no celular e, após um breve cadastro e análise, a conta é aberta. A conta Digi+ coloca à disposição uma grande variedade de produtos e serviços financeiros, além de programa de recompensa. A abertura de conta é muito fácil, intuitiva, rápida e nada burocrática. Basta ter em mãos o RG ou CNH e um comprovante de residência. Não existe nenhuma restrição para negativados e não é necessário comprovar renda. Ao digitar Digimais ou Digi+, o usuário encontrará facilmente o app para baixar.

Quais são os serviços que já estão à disposição no app?

Os serviços e produtos que estão à disposição são: consultas de saldo e extratos; transferências bancárias entre contas e para outros banco, QRCode para depósito, transferências e pagamentos; recarga de celular; pagamento de boletos e contas de água, luz, TV a cabo e diversos outros convênios; saques em lotéricas e na Rede Banco24horas; depósitos através de transferências ou boletos; investimentos em Renda Fixa e cartão de débito e crédito. Uma das marcas da conta é sempre inovar, lançando novos produtos e serviços de acordo com a necessidade dos clientes, sendo que novos produtos já estão em fase final para lançamento.

Sobre o Banco digital Digi+

Uma conta 100% digital sem complicação, sem fila, sem papelada, sem burocracia, pra você poder fazer tudo direto do seu celular? Sim, ela existe e está em constante movimento, investindo fortemente em inovações e soluções tecnológicas diferenciadas que resultam em liberdade e praticidade para todos. Essa é a nossa maior ambição, a busca de melhorias sempre produtivas para nossos clientes, e, por isso, nossos produtos e serviços são referências e conquistando cada vez mais espaço no mercado. E, foi com o respeito e a confiança de cada cliente que hoje somos reconhecidos. Assim se constrói um banco digital!