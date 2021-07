Dinamarca vence República Tcheca e vai às semifinais da Eurocopa

publicidade

A Dinamarca venceu República Tcheca, neste sábado, por 2 a 1 e avançou para as semifinais da Eurocopa. A partida foi disputada no estádio Olímpico, em Baku, no Azerbaijão.

O meia dinamarquês Thomas Delaney colocou seu time na frente logo cedo com uma cabeçada após uma cobrança de escanteio (5). Perto do intervalo, Kasper Dolberg ampliou com um chute aproveitando um cruzamento (42). O artilheiro Patrik Schick, que vive uma grande fase, marcou o único gol tcheco no início do segundo tempo (49)