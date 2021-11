Djokovic vai encerrar 2021 na liderança do ranking da ATP

publicidade

Novak Djokovic, que venceu o torneio de Paris no domingo, vai encerrar o ano de 2021 na liderança do ranking da ATP, de acordo com a lista divulgada nesta segunda-feira. Esta é a sétima vez que o tenista sérvio encerra uma temporada no topo da ATP.

Com mais essa marca, o sérvio supera o recorde do americano Pete Sampras, que por seis vezes chegou ao fim do ano como número 1. A novidade desta edição do ranking é o terceiro lugar recuperado pelo alemão Alexander Zverev.

Zverev, que perdeu nas semifinais da competição na França para o russo Daniil Medvedev, voltou à posição que tinha perdido para o grego Stefanos Tsisitpas e iguala sua melhor classificação, conquistada há quatro anos. Derrotado na final na capital francesa por Djokovic, Medvedev é o segundo colocado da ATP com 3.300 pontos.

O também russo Andrey Rublev ultrapassou o espanhol Rafael Nadal e manteve o quinto lugar, a melhor colocação de sua carreira. O suíço Roger Federer, afastado das competições desde julho e que está entre os 20 melhores do mundo desde 2001, caiu para a 16ª posição. O brasileiro Thiago Monteiro perdeu uma posição, e agora é o número 95.

Classificação da ATP, segunda-feira, 8 de novembro:

1. Novak Djokovic (SER) 10940 pts

2. Daniil Medvedev (RUS) 7640

3. Alexander Zverev (ALE) 6540 (+1)

4. Stefanos Tsitsipas (ALE) 6540 (-1)

5. Andrey Rublev (RUS) 4950 (+1)

6. Rafael Nadal (ESP) 4875 (-1)

7. Matteo Berrettini (ITA) 4568

8. Casper Ruud (NOR) 3760

9. Hubert Hurkacz (POL) 3706 (+1)

10. Jannik Sinner (ITA) 3395 (-1)

11. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3263

12. Cameron Norrie (GBR) 2945 (+1)

13. Diego Schwartzman (ARG) 2625 (+2)

14. Dominic Thiem (AUT) 2425 (-2)

15. Aslan Karatsev (RUS) 2392 (+1)

16. Roger Federer (SUI) 2385 (-2)

17. Christian Garín (CHI) 2353 (+1)

18. Denis Shapovalov (CAN) 2348 (+1)

19. Roberto Bautista (ESP) 2260 (+1)

20. Pablo Carreño (ESP) 2230 (-3)

32. Carlos Alcaraz (ESP) 1.529 (+3)

43. Federico Delbonis (ARG) 1.327

44. Albert Ramos (ESP) 1.294

49. Alejandro Davidovich (ESP) 1.150 (-4)

62. Pedro Martínez (ESP) 996 (+2)

70. Federico Coria (ARG) 887 (+2)

73. Roberto Carballés (ESP) 882 (+2)

76. Guido Pella (ARG) 866 (+1)

78. Facundo Bagnis (ARG) 860 (+1)

88. Pablo Andújar (ESP) 800 (+2)

89. Jaume Munar (ESP) 798 (-11)

91. Juan Manuel Cerúndolo (ARG) 795 (-6)

95. Thiago Monteiro (BRA) 773 (-1)

96. Carlos Taberner (ESP) 764 (-1)

97. Pablo Cuevas (URU) 760 (-1)