Dois mil escoceses dão positivo para a Covid-19 após eventos ligados à Eurocopa

publicidade

As autoridades de saúde escocesas identificaram quase 2.000 casos de Covid-19 entre pessoas que compareceram aos eventos da Eurocopa. O anúncio ocorre em meio a debate sobre a realização das semifinais e a final no estádio de Wembley, em Londres.

Entre 11 e 28 de junho, 1.991 dos 32.539 residentes escoceses que deram positivo ao coronavírus foram identificados como torcedores que compareceram a um ou dois eventos relacionados à Eurocopa, disse a Public Health Scotland em um relatório estatístico publicado nesta quarta-feira (30).

O número representa os espectadores que compareceram a uma ou várias partidas nos estádios de Hampden Park (Glasgow) e Wembley (Londres), a 'fã zone' de Glasgow ou reuniões informais, em pubs ou em casa de terceiros. Quase dois terços (1.294) declararam que foram para Londres para algum evento relacionado ao torneio, incluindo 397 pessoas para assistir o jogo Escócia-Inglaterra, em 18 de junho, em Wembley.

Polêmicas e variantes

A publicação desses dados ocorre em plena polêmica pela decisão da UEFA de organizar as semifinais e a final em Wembley, quando o Reino Unido sofre um grande aumento da variante Delta, mais contagiosa e dominante agora no país. O vice-presidente da Comissão Europeia, Margaritis Schinas, expressou recentemente suas "dúvidas" sobre este projeto, estimando que a UEFA teria que "analisar com cuidado" uma decisão que "não é inocente".

Segundo o governo britânico, mais de 60.000 espectadores estarão autorizados nas arquibancadas de Wembley para as semifinais e a final da Eurocopa, em vez dos 40.000 previstos inicialmente, em um local com capacidade máxima de 90.000 assentos. O Reino Unido tem registrado mais de 20.000 novos casos de Covid-19 por dia.

Na semana passada, o primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, desejou que a final "não ocorra em um país onde os contágios estão crescendo rapidamente".

Veja Também