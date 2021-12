Dorval, companheiro de Pelé e ídolo do Santos, morre aos 86 anos

publicidade

O futebol brasileiro está de luto neste domingo. Morreu hoje Dorval, um dos maiores jogadores da história do Santos, aos 86 anos. O ex-jogador estava internado na Casa de Saúde de Santos com um quadro de tosse e não resistiu. O velório será na Sala de Mármore da Vila Belmiro. O clube decretou luto de sete dias.

Em quatro passagens pelo Santos, Dorval, que nasceu em Porto Alegre, conquistou nada menos do que 20 títulos, entre eles o bicampeonato da Libertadores e do Mundial, em 1962 e 1963 e fazia parte do histórico ataque, ao lado de Coutinho, Pelé e Pepe.

Foram 612 jogos com a camisa alvinegra, sendo o quinto a mais vesti-la na história, além de 194 gols, marca que o coloca entre os seis maiores artilheiros do Peixe.