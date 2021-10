Douglas Souza desabafa após fala homofóbica de Maurício: "o famoso não vai dar em nada"

publicidade

O ponteiro Douglas Souza, uma das principais figuras da Seleção Brasileira de Vôlei nas Olimpíadas de Tóquio, manifestou-se publicamente sobre o caso do central Mauricio Souza, que foi afastado do Minas Tênis Clube após comentários homofóbicos sobre a orientação sexual do atual Superman, Joe Kent, que revelou ser bissexual.

"O famoso não vai dar em nada né. Toda vez a mesma coisa, cansado disso de sempre ter falas criminosas e no máximo que rola é uma “multa” e uma retratação nas redes sociais. Até quando?", escreveu o ponteiro, que é assumidamente homossexual, nas redes sociais. "Todos os dias, todas as horas um dos nossos morrem. E o que temos? Uma retratação...", completou.

Campeã Olímpica e uma das lendas na posição, a líbero Fabi também manifestou-se contrária as declaração do central: "Homofobia é CRIME!", escreveu.

Após a repercussão negativa, a diretoria do Minas decidiu afastar temporariamente o jogador, muito também pela pressão dos dois principais patrocinadores do clube, Fiat e Gerdau. Segundo informações do jornalista Demétrio Vecchioli, do Uol, o clube teria feito uma reunião com elenco e lido uma carta reforçando a "liberdade de expressão" dos atletas – o documento teria sido assinado por nomes como o levantamento William Arjona e o líbero Maique.

Ambos se retrataram logo após a divulgação da reportagem, dizendo tratar-se de uma fake news. "Eu não assinei nada! E isso não me inclui. E continuo lutando pelos meus direitos e de nossa comunidade e de todo e qualquer tipo de preconceito. Isso que estão espalhando de eu apoiar algo é fake", afirmou Maique. Ele é homossexual e comemorou a pressão que os patrocinadores da equipe em relação às declarações homofóbicas do central.

"Construí minha carreira nesses trinta anos com muita disciplina e suor, sempre respeitando as diferenças. Nunca me envolvi em polêmicas, por preservar meus filhos e minha família, que é o bem mais precioso que conquistei", disse William, pelo Twitter.

Entenda o caso

Em seu perfil no Instagram, Maurício Souza criticou a revelação envolvendo o atual Superman, Joe Kent, que revelou ser bissexual. O jogador ironizou a informação divulgada pela DC Comics, que publica HQ.

"Ah, é só um desenho, não é nada demais'. Vai nessa que vai ver onde vamos parar", escreveu Maurício Souza, em uma primeira publicação sobre o assunto. Depois, após críticas, voltou ao tema: "Hoje em dia o certo é errado, e o errado é certo... Não se depender de mim. Se tem que escolher um lado, eu fico do lado que eu acho certo! Fico com minhas crenças, valores e ideias".

Não foi a primeira vez que ele se manifestou dessa maneira em suas redes sociais. Mas recentemente ele gravou um vídeo explicando que é conservador, de direita e que preza pela família, explicando sua visão de mundo. "Lutar pelo que se acredita é para poucos! Pelos meus valores, crenças e propósitos eu irei até o fim! Custe o que custar", disse.