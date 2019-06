Duas pessoas ficam feridas em comemoração de título do Toronto Raptors na NBA

Duas pessoas ficaram feridas na comemoração do título do Toronto Raptors, campeão da NBA. De acordo com a Polícia de Toronto, houve disparo de tiros em meio a multidão que se reunia no centro da cidade canadense para receber os campeões.

De acordo com a Polícia de Toronto, os feridos não correm risco de vida. Duas pessoas foram detidas, e duas armas foram apreendidas. Ainda conforme as autoridades, a situação estaria controlada. O caso será investigado pela polícia.

Em seu Twitter, uma repórter do jornal local Toronto Star afirmou que houve correria após os disparos. Ainda segundo ela, um grande número de policiais permanecem no centro da cidade, mesmo após a dispersão da festa.

I’m on the roof of city hall and something is happening. People are running including what looks to be cops and security pic.twitter.com/FEbhw88OqI