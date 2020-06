Dudu apresenta imagens e nega agressão à ex-esposa

publicidade

O atacante Dudu, do Palmeiras, foi acusado pela ex-mulher de violência doméstica e lesão corporal nesta terça-feira. Após a denúncia, o jogador compareceu voluntariamente ao 87º Distrito Policial de São Paulo, em Pirituba, para prestar esclarecimentos e negar as agressões. Em sua defesa, ele exibe imagens da confusão. Os advogados da ex-esposa dizem que os vídeos estão incompletos.

"Fiquei sabendo hoje pela manhã que ela estava me acusando, liguei para o meu advogado e a gente veio até a delegacia por vontade própria. Apresentei minha versão do que aconteceu, a delegada escutou, o escrivão escutou", disse Dudu na saída da delegacia. "A gente já esclareceu para a polícia, vamos mostrar com as imagens. Não teve agressão", completou.

O Estadão teve acesso as imagens apresentadas pela defesa do jogador. Os vídeos exibem a parte externa do condomínio onde aconteceu a confusão entre o atleta e Mallu Ohana, no bairro da Casa Verde, em São Paulo, na última segunda-feira.

Em uma das imagens eles aparecem caminhando na entrada no condomínio. O jogador está com um celular e Mallu tenta retirar o aparelho das mãos do atleta. Pouco tempo depois, Dudu senta em uma mureta e chega um carro para buscá-lo. Quando ele tenta entrar no veículo, sua ex-mulher o empurra. Depois, não é possível saber o que aconteceu.

A defesa de Mallu afirma que os vídeos apresentados por Dudu estão incompletos e "não retratam a realidade". "Nas investigações serão solicitaras todas as imagens, portanto, no momento oportuno os mesmos serão apresentados, com as imagens completas", afirma nota assinada por Gentili & Sobreira Advogados Associados.

Entenda o caso

Mallu Ohanna Neves Rodrigues, de 29 anos, registrou Boletim de Ocorrência no bairro da Casa Verde, em São Paulo, acusando Dudu de agressão. Em seu relato, a mulher afirma que o jogador do Palmeiras desferiu socos em sua cabeça e na região do peito, além de puxões de cabelo.

A vítima também relatou às autoridades que a confusão aconteceu na garagem do imóvel em que ela mora e, quando conseguiu se afastar de Dudu, a discussão continuou por mais algum tempo, até funcionários da família conterem a briga.

Mallu foi até o Hospital Albert Einstein após a confusão e realizou uma tomografia. O exame não constatou nenhuma alteração. Ela ainda deve ser chamada para a realização de exames no Instituto Médico Legal (IML) para a constatação de lesões corporais. O casal tem dois filhos e se separou há cinco meses. Os dois ficaram juntos por cerca de 11 anos.