Dupla Gre-Nal e FGF tentarão liberação de estádios para jogos decisivos no Gauchão

Os presidentes Romildo Bolzan, do Grêmio, e Marcelo Medeiros, do Inter, o presidente da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), Luciano Hocsman, farão uma reunião virtual com o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan, a partir das 14h desta quinta-feira para tentar a liberação da Arena e do Beira-Rio para os jogos decisivos do segundo turno do Gauchão. O Inter irá enfrentar o Esportivo e o Grêmio o Novo Hamburgo nas semifinais da Taça Francisco Noveletto no final de semana.

Depois quatro meses depois da paralisação do futebol e da retomada com treinos físicos individualizados, o Executivo municipal liberou as atividades coletivas no dia 10 de julho. Porém, negou a possibilidade da realização do Gre-Nal do dia 22 no estádio Beira-Rio. Com isso o jogo que marcou o retorno do Gauchão foi realizado em Caxias do Sul.

Na rodada seguinte, impossibilitado de jogar na Arena, o Grêmio utilizou o CT de Eldorado para enfrentar o Ypiranga. Na quarta-feira, o Inter enfrentou o Aimoré, no CT Morada dos Quero-Queros em Alvorada.

Na segunda-feira, em entrevista para a Rádio Guaíba, o prefeito Nelson Marchezan deu a entender que não iria liberar jogos na capital com uma ocupação de 45% dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTIs) com casos de Covid-19. “No momento, que temos 45% dos leitos de UTI com uma doença nos leva a decidir o que não é prioridade nesta semana ou nos próximos 15 dias. Uma das que não estão com prioridades são os campeonatos de futebol, respeitando as opiniões divergentes”, destacou o prefeito.

Segundo gráfico da prefeitura sobre ocupação de leitos de UTI, o índice da última quarta-feira ficou em 44,4%, com 302 dos 790 destinados aos pacientes adultos. A FGF aguarda o resultado da reunião para definir os dias e horários dos jogos da dupla Gre-Nal.