Dupla Gre-Nal tem sete nomes em votação dos melhores da América

Sete nomes da dupla Gre-Nal estão entre os nomes para votação de melhores da América do jornal uruguaio El País. No Grêmio, concorrem os zagueiros Pedro Geromel e Walter Kannemann, e o atacante Everton, que também concorre a melhor da América. Já pelo Inter, os indicados são o zagueiro Victor Cuesta, o meia Patrick e o atacante Guerrero.

Em uma das posições da zaga, Kannemann e Cuesta disputam a posição na seleção dos melhores da América com Izquierdoz, do Boca Juniors, Pinola, do River Plate, e Tesillo, do León, do México. Ainda na defesa, Geromel tem a concorrência de Rodrigo Caio, do Flamengo, Lisandro López, do Boca Juniors, Gustavo Gómez, do Palmeiras, e Formillano, do Peñarol.

Na meia cancha, a surpresa Patrick disputa os votos com Nacho Fernández, do River, Mac Allister, do Boca Juniors, Barrera, do Atlético Nacional, e Nicolás Dominguez, do Vélez Sarsfield. No ataque, Guerrero disputa com Pulido, do Chivas, Gabigol, do Flamengo, Ibrahimovic, do Los Angeles Galaxy, e Marco Rúben, do Athletico-PR.

Já o atacante do Grêmio, Everton, concorre à vaga na seleção com Everton Ribeiro, do Flamengo, Lozano, do Santos Laguna, Lodeiro, do Seattle Sounders e Bruno Henrique, também do rubro-negro carioca.

O jogador do Tricolor também concorre ao prêmio de melhor jogador. A concorrência é forte: Gabigol, Arrascaeta e Bruno Henrique, do Flamengo, Enzo Pérez, Armani e Borré, do River, Andrada, do Boca, Rodríguez, do Colón, e Pellerano, do Independiente del Valle.

Por fim, o técnico Renato Portaluppi concorre a melhor treinador. Disputa com Marcelo Gallardo, do River, Jorge Jesus, do Flamengo, Miguel Ángel Ramírez, e Gustavo Alfaro, do Boca Juniors.

A premiação, que é realizada todo ano, está em sua 34ª edição, e teve início em 1986. Confira todos os indicados e vote no link.