Em casa, Brasil perde para o Coritiba por 2 a 0

O Brasil perdeu para o Coritiba por 2 a 0, na noite desta terça-feira, no estádio Bento Freitas, em Pelotas. Com o resultado, o Xavante marcou passo nos 43 pontos e continua necessitando de mais três para garantir matematicamente a permanência na Série B de 2020. Já o Coxa, manteve a terceira colocação, com os mesmos 57 pontos do Atlético Goianiense, que goleou o Oeste, em Barueri, por 4 a 0, e fecha o G-4.

Necessitando ganhar para não sair da zona de classificação para a primeira divisão do próximo ano, o Coritiba conseguiu conter a pressão inicial dos anfitriões, equilibrou o jogo e conseguiu largar na frente aos 16 minutos. O meia Juan Alano, ex-Inter, cruzou da direita, Igor Jesus tentou dominar na entrada da área, mas Kelvin aproveitou a sobra de bola e chutou rasteiro no canto esquerdo da meta de Carlos Eduardo: 1 a 0.

Os Xavantes voltaram do intervalo dispostos a buscar o gol do empate, mas foi o Coritiba que conseguiu ampliar, aos 19 minutos. O lateral-esquerdo William Matheus bateu fechado um escanteio da direita e o atacante Igor Jesus subiu mais que os zagueiros para desviar de cabeça e marcar o segundo gol.

Depois disso o Brasil jogou-se ao ataque, de forma desordenada, permitindo os contra-ataques do Coritiba. E por duas vezes os visitantes só não ampliaram porque o goleiro Carlos Eduardo, de boa atuação, evitou. O Coxa chegou a dez jogos sem perder e o Xavante não ganha há três partidas.

Na próxima rodada, a antepenúltima, o Brasil visitará o São Bento, domingo, às 16h, em Sorocaba, enquanto o Coritiba receberá o Oeste, no sábado.