Em duelo mineiro, América vence Atlético por 2 a 1 e encosta na liderança do Brasileirão

publicidade

No clássico mineiro, deu América em Belo Horizonte. O Coelho venceu o Atlético Mineiro por 2 a 1 na tarde deste sábado, na Arena Independência, em jogo válido pela quinta rodada do Brasileirão. Com o resultado, o time do técnico Vagner Mancini quebrou um longo jejum de seis anos sem vencer o rival e encerrou a longa invencibilidade do Galo como mandante (36 jogos). A vitória leva o América para a vice-liderança na abertura da rodada com nove pontos, igualados com o líder Corinthians, que ainda joga neste final de semana.

No duelo desta tarde, o Coelho soube controlar um irregular Atlético Mineiro. Em penalidade, o zagueiro Iago Maidana inaugurou o placar na primeira etapa. No segundo tempo, o meia Nacho Fernández igualou o score depois de bicicleta do centroavante Hulk explodir na trave e ele aproveitar a sobra aos 24 minutos.

Os mandantes aproveitaram o gol para se lançar ao ataque e buscar uma pressão. Na defensiva, o América soube o momento certo de sair e garantir os três pontos. Aos 36, o lateral Cáceres recebeu livre na área e tocou no canto do goleiro Everson. O meia Felipe Azevedo ainda foi expulso, mas o Coelho segurou a vitória e consolidou a quebra de jejuns.

Veja Também