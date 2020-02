Em jogo marcado por falhas dos goleiros, Brasil empata com o Uruguai e se complica no Pré-Olímpico

publicidade

Em um jogo marcado por falhas de goleiros, o Brasil ficou no empate com o Uruguai em 1 a 1, na segunda rodada do quadrangular final do Pré-Olímpico classificatório para Tóquio. Com o segundo empate em dois jogos, a Seleção se complicou, e agora aguarda o resultado entre Colômbia x Argentina para saber o que precisará fazer na última rodada.

O Brasil saiu atrás, sofrendo o gol aos 34 minutos. Ugarte bateu de longe, a bola ainda desviou em Bruno Fuchs e, com falha do goleiro Ivan, o Uruguai abriu o placar. Para sorte do Brasil, uma falha ainda pior do goleiro uruguaio decretou o empate. Aos 39, Pedrinho cabeceou, Arruabarrena defendeu, mas na hora de tentar segurar a bola, acabou empurrando para dentro do gol e marcando contra, decretando o 1 a 1.

Agora, o Brasil está em situação complicada no Pré-Olímpico. Com apenas dois pontos, assiste ao jogo entre Argentina x Colômbia, às 22h30min, para saber em que situação entra na terceira rodada.

A argentina lidera com 3 pontos, o Brasil é o segundo com 2 pontos ganhos, enquanto a Colômbia e o Uruguai estão atrás, com um ponto cada. No domingo, enfrenta a Argentina, às 22h30min, no último jogo, e que irá decidir a vaga em Tóquio.