Equipe masculina de ginástica garante vaga nas Olimpíadas de Tóquio

O Brasil garantiu mais uma vaga para os Jogos Olímpicos de 2020 nesta segunda-feira. Quem alcançou este feito foi a equipe masculina de Ginástica Artística, que participa do Mundial de Ginástica, realizado em Stuttgart, na Alemanha. A delegação nacional disputou no último domingo o primeiro dia da etapa classificatória da competição. Como terminou na terceira posição, ainda não sabia se teria chances de carimbar o passaporte para o Japão. A certeza da vaga olímpica veio apenas nesta segunda.

A boa performance deixou os brasileiros cheios de esperança. Com o transcorrer da competição, a equipe formada por Arthur Zanetti, Caio Souza, Arthur Nory, Lucas Bitencourt e Francisco Barreto teve a certeza de que permaneceria no top 12 olímpico. Agora a espera é para saber se a equipe estará na final do Mundial, e se teremos brasileiros classificados para Tóquio nos aparelhos individuais.