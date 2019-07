Estados Unidos vencem a Inglaterra e disputarão o título da Copa do Mundo feminina

publicidade

A seleção dos Estados Unidos é a primeira finalista da Copa do Mundo feminina. A equipe derrotou a Inglaterra, por 2 a 1, nesta terça-feira e garantiu um lugar na decisão. A rival será Holanda ou Suécia, que disputam a segunda vaga amanhã.

As americanas saíram na frente logo cedo, aos 9, com Christen Press, concluindo um belo cruzamento da esquerda. Em jogada semelhante, White deixou tudo igual aos 18. Mas as americanas voltaram à frente do placar aos 31, com Alex Morgan.

A Inglaterra pressionou na etapa final e chegou a balançar as redes, novamente com White, aos 23. Só que o VAR flagrou o impedimento e o lance foi anulado. Aos 39, veio a grande chance. No entanto, Houghton teve seu pênalti defendido pela goleira Naeher.

Pouco antes de o jogo terminar, a zagueiroa Bright foi expulsa e complicou ainda mais a situação das inglesas, que agora terão de se contentar em disputar o terceiro lugar, enquanto as americanas, que são as atuais campeãs, lutarão pelo segundo título segiudo – e o quarto na história.