Eurocopa tem 20 seleções definidas e esboço de grupos

O último dia da fase de grupos das Eliminatórias para a Eurocopa de 2020, nesta terça-feira, definiu a seleção de País de ales como a 20ª classificada para a próxima edição do torneio e começou a definir as chaves da competição, que terá a sua primeira edição itinerante no próximo ano.

Com gols de Ramsey, a seleção de País de ales fez 2 a 0 na Hungria, em Cardiff, e avançou como segundo colocado do Grupo E. A liderança e a outra vaga já haviam sido garantidas pela Croácia.

Outras 18 seleções se classificaram para a Eurocopa através da fase de grupos do qualificatório. Foram elas: Inglaterra e República Checa no Grupo A, Ucrânia e Portugal no B, Alemanha e Holanda no C, Suíça e Dinamarca no D, além de Espanha e Suécia no F, Polônia e Áustria no G, França e Turquia no H, Bélgica e Rússia no I e Itália e Finlândia no J.

A Eurocopa, porém, ainda não tem definida todos os participantes, pois quatro vagas serão distribuídas através da repescagem, que será disputada por 16 seleções. Nesse caso, as vagas nessa última chance de participar do torneio foram distribuídas através das Eliminatórias e também da Liga das Nações.

Essas vagas serão disputadas em março, nas datas-base dos dias 26 e 31, no sistema eliminatório e em jogo único, com semifinal e final. Dois dos grupos já estão definidos. No Grupo B, os confrontos vão ser Bósnia-Herzegovina x Irlanda do Norte e Eslováquia x Irlanda. Já no D, os duelos são Geórgia x Bielo-Rússia e Macedônia do Norte x Kosovo.

Já os duelos dos Grupo A e C vão ser definidos através de sorteio marcado para sexta-feira. A chave A só tem um time definido, a Islândia. E os outros três representantes sairão de Bulgária, Israel, Hungria e Romênia. A seleção que "sobrar" desse quarteto será a oponente da Escócia nas semifinais do Grupo C, que já tem o outro confronto definido: Noruega x Sérvia.

Grupos

O sorteio dos grupos da Eurocopa de 2020 será realizado no dia 30, em Bucareste, mas algumas chaves já tem participantes determinados, com alguns países-sede os ocupando. Além disso, restrições definidas pela Uefa também fizeram essa divisão antecipada. É o caso da chave B, que tem três de quatro seleções participantes definidas: Rússia e Dinamarca, porque o grupo será em São Petersburgo e Copenhague, além da Bélgica.

O Grupo B, em Amsterdã e Bucareste, conta com Holanda e Ucrânia. A Itália está no Grupo A, que será em Roma e Baku, assim como a Inglaterra no D, que será em Londres e Glasgow, a Espanha no E, marcado para Bilbao e Dublin, e o F, em Budapeste e Munique, palco dos jogos da Alemanha.

Disputada em vários países, a Eurocopa de 2020 será disputada de 12 de junho a 12 de julho de 2020, com as semifinais e a decisão agendadas para o Estádio de Wembley.