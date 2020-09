Everton anuncia a contratação de James Rodríguez, ex-Real Madrid

publicidade

O Everton anunciou nesta segunda-feira a contratação do meia colombiano James Rodríguez, de 29 anos. O jogador não estava nos planos do técnico Zinedine Zidane no Real Madrid. Segundo a imprensa europeia, o clube inglês pagou 25 milhões de euros (cerca de R$ 150 milhões) para tirar James Rodríguez do time espanhol. O contrato é válido por duas temporadas.

No Everton, James Rodríguez será novamente comandado pelo técnico italiano Carlo Ancelotti, com quem trabalhou no Real Madrid e também no Bayern de Munique, da Alemanha. O jogador exaltou o reencontro com o treinador.

"Estou muito feliz por estar neste grande clube, com muita história e um treinador que me conhece muito bem. Sou um vencedor, um verdadeiro vencedor. Almejo planos aqui, o projeto é muito sério", afirmou James Rodríguez, ao site oficial do Everton.

A new stage for a new challenge in my career. Happy, eager to start and full of ambition, dedication and commitment.



Una nueva etapa y un nuevo desafío en mi carrera. Feliz, con muchas ganas de empezar, lleno de ilusión y compromiso.@Everton 💙 pic.twitter.com/JmPYoTP4u8 — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) September 7, 2020

Em suas redes sociais, o meia colombiano escreveu: "Uma nova etapa e um novo desafio na minha carreira. Feliz, com muita vontade de começar e cheio de ambição, dedicação e comprometimento".

James Rodríguez vem de uma temporada em baixa. Ele atuou apenas em 14 jogos e marcou um gol pelo Real Madrid. O Everton será o sétimo clube da carreira do jogador, que já atuou também por Envigado, Banfield, Porto, Monaco e Bayern de Munique.