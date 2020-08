Everton chega a Lisboa para assinar com o Benfica

publicidade

O atacante brasileiro Everton, de 24 anos, thegou a Lisboa nesta quinta-feira para assinar um contrato com o Benfica vindo do Grêmio. "Estou ansioso para vestir a camisa do Benfica e fazer história", declarou ele ao deixar o Brasil, segundo a imprensa portuguesa.

Com três gols vestindo a camisa da Seleção Brasileira em 14 jogos, todos marcados durante a Copa América vencida em 2019, Everton Cebolinha é o primeiro reforço de peso para o novo técnico do Benfica, Jorge Jesus, ex-Flamengo.

O Benfica também está interessado em contratar o atacante uruguaio Edinson Cavani, maior artilheiro da história do Paris Saint-Germain.