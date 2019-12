Ex-Inter, meia Fred é vítima de ato racista em clássico inglês

publicidade

O meia Fred, ex-Inter e atualmente no Manchester United, foi alvo de um ato racista durante a partida contra o Manchester City, neste sábado no Etihad Stadium. Vídeos postados na internet mostram um torcedor do City imitando um macaco quando o jogador brasileiro estava próximo.

O City pronunciou-se sobre o caso e afirmou que já tomou ciência da situação e busca, junto com a polícia de Manchester, a identificação das pessoas envolvidas. O clube garantiu ter uma política de tolerância zero com discriminações a afirmou que os identificados serão banidos das atividades do City pelo resto de suas vidas.

Em suas redes sociais, Fred não se manifestou sobre o episódio, apenas comemorou a vitória por 2 a 1 sobre os rivais com uma foto do jogo – que acabou recebendo diversos comentários em seu apoio. O Inter, via Twitter, prestou solidariedade ao seu ex-jogador.