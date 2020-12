Falcão e Zico prestam homenagem ao amigo Paolo Rossi

publicidade

Os ídolos Zico e Paulo Roberto Falcão prestaram homenagem ao italiano Paolo Rossi, morto nessa quarta-feira, vítima de câncer. Mesmo Rossi sendo apontado como grande responsável pela eliminação do Brasil na Copa de 1982, os brasileiros, que eram estrelas da Seleção Brasileira na época, tornaram-se grandes amigos do italiano.

Em uma publicação no Instagram, Zico publicou algumas fotos dos dois juntos com a legenda: "Descanse em paz Bambino D'Oro (apelido de Paolo Rossi) e grande amigo". O carrasco do Brasil e Zico eram muito amigos e com frequência o italiano vinha ao Rio de Janeiro para visitar o ídolo do Flamengo.

Veja Também

Falcão, também conhecido como 'Rei de Roma', por ter jogado muito tempo no Roma e ser ídolo na Itália, escreveu em italiano e português: "O Brasil já chorou por causa dele. Agora chora por ele. Paolo Rossi nos tirou de uma Copa do Mundo, mas nos conquistou com sua alegria de viver e jogar futebol"

O corpo de Paolo Rossi está sendo velado na cidade de Siena, no Hospital Santa Maria Alle Scotte e só pode ser acompanhado pela família e amigos próximos, devido à pandemia do novo coronavírus.