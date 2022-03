Fase semifinal do Gauchão tem Gre-Nal e Ypiranga x Brasil

publicidade

A última rodada do Campeonato Gaúcho foi realizada na tarde deste sábado. E os confrontos ficaram encaminhados com clássico Gre-Nal, como já era esperado, e uma surpresa: o líder Ypiranga irá enfrentar o Brasil de Pelotas, que garantiu presença no G-4 apenas na última rodada, depois de passar grande parte do torneio fora da zona de classificação.

O clássico Gre-Nal já era esperado, pois o Grêmio precisava de uma vitória por três gols de diferença para ficar na liderança e evitar o confronto contra o rival. Até venceu, mas apenas por 2 a 0 diante do Ypiranga e manteve o enfrentamento diante do Inter. O colorado ficou no empate em 1 a 1 contra o Guarany de Bagé e ficou em terceiro.

Já o outro confronto é o do líder Ypiranga, que manteve a primeira posição, contra a surpresa, o Brasil de Pelotas. O time da Zona Sul venceu o Juventude por 1 a 0 e assegurou a passagem. Foi beneciado, ainda, com a vitória do São José sobre o Novo Hamburgo, por 1 a 0. O time do Vale do Sinos começou a última rodada no G-4, mas acabou fora pela diferença de um ponto.

Os confrontos de ida acontecem neste sábado, ainda com horário a ser definido. Já os jogos de volta acontecem na quarta-feira. A final será também em dois jogos, nos próximos dois fins de semana, nos dias 26 de março e 2 de abril.

Com os resultados da última rodada, os rebaixados para a Divisão de Acesso do futebol gaúcho são União Frederiquense e Guarany de Bagé.