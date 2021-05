Federação inglesa vai investigar clubes britânicos "fundadores" da Superliga

publicidade

A Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês) anunciou, nesta segunda-feira, que vai abrir uma investigação contra Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham, os seis clubes ingleses que participaram do lançamento do projeto da Superliga Europeia.

"Nós começamos um inquérito oficial sobre a formação da Superliga Europeia e o envolvimento dos seis clubes ingleses. Escrevemos um requerimento formal de todas as informações relevantes e evidências a respeito da participação deles. A partir dessas informações, vamos considerar quais os passos apropriados a tomar", informou a FA, em um comunicado.

Além dos clubes britânicos, Atlético de Madrid, Barcelona, Inter de Milão, Juventus, Milan e Real Madrid também fizeram parte do grupo de 12 fundadores da Superliga, em 19 de abril. Dois dias depois os clubes do Campeonato Inglês abandonaram a ideia.

Medidas estão sendo estudadas pela FA, juntamente com o governo britânico, a Premier League (liga que organiza o Campeonato Inglês) e a Uefa para que medidas sejam tomadas com o intuito de evitar que acontecimentos semelhantes possam ocorrer no futuro. "Claramente o que aconteceu foi inaceitável e poderia ter causado um grande dano aos clubes de todos os níveis do futebol inglês", disse a FA.

A entidade também investiga os acontecimentos que causaram o adiamento do jogo entre Manchester United e Liverpool. Torcedores do Manchester invadiram o gramado do Estádio Old Trafford para protestar contra os irmãos Glazer, donos do United e incentivadores do projeto da Superliga.

