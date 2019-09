Felipão é demitido do comando do Palmeiras

publicidade

Luiz Felipe Scolari, o Felipão, não é mais técnico do Palmeiras. A decisão de demitir o treinador foi comunicada pela diretoria do clube alviverde no início da noite desta segunda-feira, e confirmada em nota oficial nas redes e no site oficial do clube, após reunião na Academia de Futebol.

Em nota, o clube comunicou o encerramento do vínculo com o treinador e, consequentemente, o desligamento dos auxiliares Paulo Turra e Carlos Pracidelli. Agradeceu, ainda, o trabalho e a dedicação do comandante na campanha do título brasileiro de 2018, bem como reafirmou o "respeito e admiração por toda a história do técnico Felipão no Palmeiras".

A situação de Felipão no comando do Palmeiras se transformou drasticamente após a volta da Copa América, e foi agravada com influência direta da dupla Gre-Nal. Primeiro, o clube paulista foi eliminado na Copa do Brasil pelo Inter, no Beira Rio, em decisão nos pênaltis. Na semana passada, foi a vez do Grêmio tirar o Palmeiras da Libertadores, após vencer por 2 a 1 no Pacaembu.

A situação ficou irreversível no último fim de semana. Jogando no Maracanã, o Palmeiras foi domidado pelo Flamengo e acabou derrotado pelo placar de 3 a 0. Felipão deixou o estádio ainda como técnico do alviverde, mas a reunião na tarde desta segunda-feira selou seu destino.

Felipão chegou ao Palmeiras em julho de 2018. Em sua terceira passagem como técnico do alviverde, teve como principal conquista o título brasileiro do ano passado.

Confira a nota na íntegra:

A Sociedade Esportiva Palmeiras decidiu, no início da noite desta segunda-feira (2), encerrar o vínculo de trabalho com o treinador Luiz Felipe Scolari.

Juntamente com ele, deixam os cargos os auxiliares Paulo Turra e Carlos Pracidelli.

O clube reafirma seu respeito e admiração por toda a história do técnico Felipão no Palmeiras. Em relação a esta recente passagem, o Alviverde agradece por todo o trabalho e dedicação, que resultaram na conquista do Campeonato Brasileiro de 2018.